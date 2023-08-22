Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
21°
Срд, 23
19°
Чтв, 24
20°
ЦБ USD 94.14 0.74 22/08
ЦБ EUR 102.57 1.09 22/08
Нал. USD 91 / 94.53 22/08 09:35
Нал. EUR 99.81 / 94.53 22/08 11:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Новый прокурор области о деле Грекова, отставках в правительстве и сам...
В интервью РЗН. инфо Дмитрий Коданёв поделился впечатле...
1 час назад
229
«Китайцы» LIVAN, JETOUR, EXEED: от бюджетного кроссовера до внедорожни...
РЗН. инфо продолжает цикл обзоров китайских автомобилей...
Вчера 12:25
1 131
Как в Рязани 25 лет назад встретили, а потом пережили обвал рубля
25 лет назад, в 1992 году, в России началось обвальное...
17 августа 14:06
5 421
OMODA, KAIYI, CHANGAN: эффектные новинки от китайских автопроизводител...
Обзор трех марок популярных китайских брендов.
10 августа 10:27
8 645
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
«Москвич» откроет в Рязани дилерский центр
Компания откроет новые дилерские центры еще в 11 российских городах.

Автозавод «Москвич» откроет в Рязани дилерский центр. Об этом сообщило ТАСС.

«Москвич» объявляет новых партнеров в 12 городах России: Барнаул, Вологда, Мурманск, Новосибирск, Пенза, Рязань, Ростов-на-Дону, Сургут, Тамбов, Тольятти, Томск, Череповец", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые дилерские центры, которые были выбраны по результатам сбора заявок в июне 2023 года, уже готовят площадки к открытию и вскоре начнут продажу и обслуживание автомобилей «Москвич».