«Москвич» откроет в Рязани дилерский центр
Компания откроет новые дилерские центры еще в 11 российских городах.
Автозавод «Москвич» откроет в Рязани дилерский центр. Об этом
«Москвич» объявляет новых партнеров в 12 городах России: Барнаул, Вологда, Мурманск, Новосибирск, Пенза, Рязань, Ростов-на-Дону, Сургут, Тамбов, Тольятти, Томск, Череповец", — говорится в сообщении.
Отмечается, что новые дилерские центры, которые были выбраны по результатам сбора заявок в июне 2023 года, уже готовят площадки к открытию и вскоре начнут продажу и обслуживание автомобилей «Москвич».