Минобороны: на Запорожском направлении ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ

На Запорожском направлении ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка и Работино. Об этом заявили Минобороны.

Также за сутки российские военные уничтожили более 125 украинских солдат, поразили 11 орудий и четыре миномета противника, в том числе две артиллерийские системы М777 производства США, три буксируемые гаубицы М119 производства США, самоходные артиллерийские установки — Krab польского производства и Cezar французского производства, а также орудие FH-70 производства Великобритании.

Ранее самолет ВКС России уничтожил иностранный катер с десантной группой ВСУ. В Брянской области отбили атаку украинской ДРГ.