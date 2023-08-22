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Компания Uniqlo прекратила весь бизнес в России
Фирма расторгла договоры аренды помещений для магазинов по всей России.

Компания Uniqlo прекратила весь бизнес в России. Об этом сообщили «Ведомости».

Как рассказал изданию один из партнёров японской компании, фирма расторгла договоры аренды помещений для магазинов по всей России и другие ритейлеры уже занимают данные площади.

Отмечается, что информацию подтвердили и владельцы торговых центров, где ранее располагались магазины японской компании.

Так, например, на месте магазина японского бренда в комплексе «Атриум» у Курского вокзала появился бутик Lime. Другие торговые площади в различных ТЦ уже заняли или же на них претендуют Gloria Jeans, Lady & Gentleman City — Just Clothes и т. д.

Ранее сообщалось, что Компания Uniqlo закроет большинство крупных магазинов в России.