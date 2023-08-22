Forbes: Украина хочет получить крылатые ракеты JASSM для захвата Крыма

Украина хочет получить от США американские крылатые ракеты JASSM, которые якобы могут помочь Киеву «захватить» Крым. Об этом сообщил журнал Forbes.

Отмечается, что истребители F-16 «пока не совместимы с ракетами Storm Shadow или SCALP, но совместимы с JASSM». По словам издания, «соединив F-16 с JASSM, украинские ВВС смогут удвоить свои силы».

Подчеркивается, что крылатые ракеты JASSM «находятся в списке желаний» Украины.

«F-16, оснащенные JASSM, могут сыграть решающую роль в реализации долгосрочного плана министра обороны Украины Алексея Резникова по возвращению Крыма «без боя», — приводит журнал слова аналитика аналитического центра RAND Corporation Бринна Таннехилла.

Как отмечает аналитик, предстоит еще долгий путь, прежде чем истребители F-16 поступят на вооружение Украины. При этом, по его словам, «остаётся открытым» вопрос о том, насколько они повлияют на исход конфликта.