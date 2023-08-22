Forbes: Украина хочет получить крылатые ракеты JASSM для захвата Крыма

Украина хочет получить от США американские крылатые ракеты JASSM, которые якобы могут помочь Киеву «захватить» Крым. Об этом
Отмечается, что истребители F-16 «пока не совместимы с ракетами Storm Shadow или SCALP, но совместимы с JASSM». По словам издания, «соединив F-16 с JASSM, украинские ВВС смогут удвоить свои силы».
Подчеркивается, что крылатые ракеты JASSM «находятся в списке желаний» Украины.
«F-16, оснащенные JASSM, могут сыграть решающую роль в реализации долгосрочного плана министра обороны Украины Алексея Резникова по возвращению Крыма «без боя», — приводит журнал слова аналитика аналитического центра RAND Corporation Бринна Таннехилла.
Как отмечает аналитик, предстоит еще долгий путь, прежде чем истребители F-16 поступят на вооружение Украины. При этом, по его словам, «остаётся открытым» вопрос о том, насколько они повлияют на исход конфликта.