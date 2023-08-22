«Единая Россия» приняла предвыборную программу регионального отделения партии

«Единая Россия» приняла предвыборную программу регионального отделения партии. Об этом сообщает сайт партии.

Итоги работы по сбору предложений и жалоб рязанцев представил ректор РязГМУ, координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Роман Калинин.

«Программа развития Рязани не может быть реализована без опоры на мнение горожан. Именно поэтому „Единая Россия“ организовала сбор предложений в программный документ», — подчеркнул он в начале своего выступления.

Калинин рассказал, что на базе штаба общественной поддержки прошел ряд тематических встреч с жителями, представителями экспертного сообщества, городских и региональных ведомств.

«Удалось охватить все основные сферы жизни — здравоохранение, образование, поддержку участников специальной военной операции и их семей, патриотическое воспитание молодежи, спорт, благоустройство. Обсудили вопросы дорог и транспорта, поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, — продолжил он. — О точечных проблемах рязанцы рассказывали в личных обращениях, в соцсетях и во время опросов на улицах города. Во многом они повторяют друг друга — людей по-прежнему очень волнуют вопросы качества дорог, освещения, вывоза мусора, благоустройства дворов и парков, доступности образования и медицинских услуг».

Калинин отметил, что программа получила широкое обсуждение на разных площадках и была тщательно проанализирована. Она включает в себя общеидеологическую часть и два основных блока. Первый блок отражает внимание непосредственно к самим гражданам — здесь предложены конкретные шаги по улучшению системы образования популяризации здорового образа жизни, поддержки участников СВО и их семей, старшего поколения, развитии добровольчества, повышению доступности здравоохранения.

Во втором блоке программы обозначены пути развития городской среды. Речь идет о качестве жилищно-коммунальных услуг, социальной догазификации, развитии дорожной сети и городского транспорта, вопросах экологии и благоустройства города.

«Мы имеем проработанный документ, где обозначены задачи на ближайшие пять лет. Их предстоит реализовывать в условиях беспрецедентного внешнего политического и экономического давления на нашу страну. Однако важно продолжать реализацию народной программы, выполнять все обязательства, которые взяли на себя ранее. Каждый из нас заинтересован в том, чтобы Рязань была комфортной, благоустроенной, с развивающейся экономикой и современной инфраструктурой. Уверен, вместе с жителями города можно решить задачи любой сложности», — заключил Калинин.