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«Ъ»: американская MSD прекратит поставки в Россию препарата от гепатита С

Американская фармацевтическая компания MSD прекратит поставки в Россию препарата от гепатита С. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в Росздравнадзоре подтвердили, что американская MSD уведомила службу о прекращении поставок.

Уточняется, что компания обязана сообщать о соответствующем решении минимум за год до фактической остановки поставок.

Отмечается, что в России нет аналогов зепатира, вместе с этим, по словам экспертов, на рынке достаточно других лекарств.

В Минпромторге заявили, что разрабатывают аналог лекарства.

«Лекарственный препарат „Зепатир“ находится под патентом на территории Российской Федерации до марта 2030 года. По оперативной информации, несколько отечественных предприятий осуществляют разработку воспроизведенного лекарственного препарата», — отметили в ведомстве.