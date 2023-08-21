Выпускник Рязанского училища ВДВ Максим Гармашов погиб в зоне СВО

Он погиб в среду, 16 августа.

Выпускник Рязанского училища ВДВ Максим Гармашов погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в Telegram-канале prohlad_no.

По данным источника, майор погиб на Украине в среду, 16 августа, при выполнении боевой задачи. Отмечается, что Гармашов был заместителем командира десантно-штурмового батальона по вооружению.

Он родился 3 января 1981 года в селе Прималкинское Прохладненского района. С 1999 года по 2001 год проходил срочную службу по призыву в пограничных войсках. В 2002 году поступил в Рязанское воздушно-десантное училище.

После окончания обучения в 2007 году его отправили на службу в Кавказский казачий полк в Ставрополь.

С 24 февраля 2022 года Гармашов был на передовой.

«За проявленный героизм на поле боя и уничтожение самолета противника Су-24 был награжден орденом Мужества», — говорится в сообщении.

Прощание пройдет во вторник, 22 августа.

Фото: Telegram-канал prohlad_no