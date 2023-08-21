ВС РФ уничтожили три вагона с украинскими боеприпасами
ВС РФ уничтожили три вагона с украинскими боеприпасами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева.
По информации издания, помимо вагонов со снарядами противник лишился десяти единиц транспортных средств подвоза, а также понес большие потери в личном составе.
Астафьев также рассказала, что в районе населенного пункта Новодмитровка установками реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» нанесли удар по местам сосредоточения солдат и огневых средств 3-го мотопехотного батальона 92-й отдельной механизированной бригады украинских войск.