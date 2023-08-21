В зоне СВО погиб доброволец из Рязанской области Георгий Бурджалиани
В зоне СВО погиб доброволец из Рязанской области Георгий Бурджалиани. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Молодой человек переехал в Сасово вместе с мамой, когда был маленьким. До 6 класса учился в школе № 106. Продолжил обучение в Касимовском районе. Позже работал в Рязани. Во время частичной мобилизации мужчина пошел служить в качестве добровольца. В зоне спецоперации он был водителем.
Георгий погиб 31 октября 2022 года. Его посмертно наградили Орденом Мужества.