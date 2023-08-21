В Сараевском районе молодой человек угрожал убить 56-летнего мужчину граблями

В Сараевском районе молодой человек угрожал убить 56-летнего мужчину граблями. Об этом пишет ИД «Пресса».

Инцидент произошел 10 августа в селе Муравлянка. 56-летний мужчина сделал замечание 24-летнему односельчанину из-за того, что он очень быстро ездит по селу.

По предварительным данным, молодой человек схватил лежавшие у него в машине грабли, замахнулся и стал угрожать убийством. Все это происходило на глазах очевидцев, которые и вызвали полицию.

На молодого человека возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.