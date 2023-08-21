В Рязанской области 22 августа ожидается дождь и до +24 градусов
В Рязанской области 22 августа ожидается дождь и до +24 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
Во вторник, 22 августа, будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем местами ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах пройдет гроза.
Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду, днем при грозе местами порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +8, +13 градусов, днем +19, +24 градуса.
Отмечается, что на территории области местами сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс).