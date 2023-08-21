В Рязани завершился региональный хоккейный турнир памяти Эдуарда Султанаева

В субботу, 19 августа, в ЛДС «Десант» состоялось закрытие регионального хоккейного турнира памяти Эдуарда Султанаева. В нем участвовали восемь команд — участники Ночной хоккейной лиги в Рязанской области в дивизионе «Любитель 50+".

На закрытии турнира выступил заместитель министра физической культуры и спорта Игорь Мишин, Почетный спортивный судья России Виктор Губернаторов и Президент федерации хоккея Рязанской области, региональный представитель НХЛ в Рязанской области Олег Смирнов. Он отметил, что «Эдуард был товарищем каждому игроку, который стоит сейчас на льду. Он был настоящим верным другом и выдающимся хоккеистом, его знали далеко за пределами региона и всегда приходили смотреть на его игры». Олег Смирнов заметил, что данный турнир всегда будет проводиться для участников дивизиона «Любитель 50+", так как именно в этом дивизионе Эдуард Султанаев играл в своем заключительном сезоне в НХЛ. На мероприятии присутствовала семья Эдуарда: дочери Тая и Алена. Они выразили большую благодарность организаторам за сохранение памяти их мужа, папы, дедушки.

В рамках хоккейного турнира на льду развернулась нешуточная борьба. Бронзовыми призерами турнира стала команда «Автомобилист», на второй ступени пьедестала почета — «Восход» из родного для Эдуарда Касимова. Победителями стали хоккеисты из ЛХК «Спасск».

СПРАВКА: С именем Эдуарда Султанаева связаны все успехи касимовского футбола и хоккея последних сорока лет. Под его руководством команда «Восход СУ-2» становилась победителем регионального этапа Ночной лиги. Его признали лучшим нападающим в дивизионе «40+" в России в 2021 году. В Ночной лиге Султанаев сыграл 195 матчей, забросил 290 шайб, набрал 567 очков. Его приняли во всероссийский клуб бомбардиров любительского хоккея имени Сергея Макарова.