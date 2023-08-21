В Рязани состоялись областные соревнования по теннису «Есенинская Русь». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
Мероприятия прошли в субботу, 19 августа, в Академии тенниса имени Озерова. За звание сильнейших боролись 16 пар.
Участников поприветствовали вице-президент Федерации тенниса России Владимир Лазарев и заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин.
Лазарев отметил, что соревнования проходят на кортах рязанской Академии тенниса, которая ежегодно принимает у себя соревнования разного уровня и пожелал участникам удачи и отличной игры. «Мы и дальше будем развивать большой теннис в нашем регионе, взращивая молодое поколение чемпионов на кортах нашей академии и продолжать теннисные традиции, сложившиеся на Есенинской земле», — заявил Игорь Мишин.
Также в параде открытия участвовали вице-президент Федерации тенниса России Александр Гордеев и представители Рязанской Областной Думы
Соревнования проходят в рамках нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт — норма жизни».