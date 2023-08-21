Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
21°
Втр, 22
22°
Срд, 23
17°
ЦБ USD 93.4 -0.35 19/08
ЦБ EUR 101.48 -0.7 19/08
Нал. USD 91.5 / 94.6 21/08 14:00
Нал. EUR 99.01 / 93.8 21/08 11:32
Новости
Итоги года New
Публикации
«Китайцы» LIVAN, JETOUR, EXEED: от бюджетного кроссовера до внедорожни...
РЗН. инфо продолжает цикл обзоров китайских автомобилей...
1 час назад
243
Как в Рязани 25 лет назад встретили, а потом пережили обвал рубля
25 лет назад, в 1992 году, в России началось обвальное...
17 августа 14:06
4 789
OMODA, KAIYI, CHANGAN: эффектные новинки от китайских автопроизводител...
Обзор трех марок популярных китайских брендов.
10 августа 10:27
7 981
Неутешительный диагноз. Почему в Рязани хронически не хватает поликлин...
Во многих микрорайонах города спрос на медицинскую помо...
3 августа 15:35
12 061
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани снова перенесли срок установки шумоизоляционных щитов у ледовой арены «Айсберг»

В Рязани снова перенесли срок установки шумоизоляционных щитов у ледовой арены «Айсберг». Об этом минспорта Рязанской области сообщило в соцсетях под постом у Павла Малкова.

Рязанка поинтересовалась, когда установят обещанные щиты. Минспорта ответило, что сроки увеличились из-за внесения изменений в проектную документацию.

«Запланированные сроки установки звукозащитных экранов увеличились из-за сложности изготовления металлических конструкций для их крепления к зданию. В настоящее время завершаем их изготовление», — говорится в сообщении.

Кроме того, минспорта отметило, что на этой неделе ожидается поставка конструкций, после чего установят щиты.

Напомним, региональный министр спорта Владислав Фролов обещал установить шумоизоляционные щиты до июля 2023 года. Позже стало известно, что щиты установят до 1 августа.