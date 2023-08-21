В Рязани снова перенесли срок установки шумоизоляционных щитов у ледовой арены «Айсберг»

В Рязани снова перенесли срок установки шумоизоляционных щитов у ледовой арены «Айсберг». Об этом минспорта Рязанской области сообщило в соцсетях под постом у Павла Малкова.

Рязанка поинтересовалась, когда установят обещанные щиты. Минспорта ответило, что сроки увеличились из-за внесения изменений в проектную документацию.

«Запланированные сроки установки звукозащитных экранов увеличились из-за сложности изготовления металлических конструкций для их крепления к зданию. В настоящее время завершаем их изготовление», — говорится в сообщении.

Кроме того, минспорта отметило, что на этой неделе ожидается поставка конструкций, после чего установят щиты.

Напомним, региональный министр спорта Владислав Фролов обещал установить шумоизоляционные щиты до июля 2023 года. Позже стало известно, что щиты установят до 1 августа.