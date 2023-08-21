В Рязани росгвардейцы задержали пьяного водителя
В Рязани росгвардейцы задержали пьяного водителя. Об этом сообщило региональное управление ведомства.
Ночью наряд Росгвардии, патрулировавший улицы города, обратил внимание на Volkswagen Polo с номерами соседнего региона. Машина передвигалась хаотично по Московскому шоссе, не соблюдала безопасной дистанции до других транспортных средств.
Росгвардейцы остановили иномарку. За рулем находился мужчина с признаками алкогольного опьянения.
Задержанного водителя 1985 года рождения росгвардейцы передали сотрудникам ГИБДД.