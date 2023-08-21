В России закроют Domino’s Pizza

Нидерландская компания DP Eurasia, держатель франшизы пиццерий Domino’s Pizza в России и других стран, начала процедуру банкротства российской дочерней фирмы DP Russia. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу компании.

«В условиях все более сложной обстановки холдинговая компания российской Domino’s Pizza вынуждена пойти на этот шаг, который приведет к прекращению планов по продаже российского бизнеса и к прекращению присутствия группы в РФ», — объявили в DP Eurasia.

У DP Russia был внешний долг 520 млн рублей, который погасила турецкая дочерняя компанией.

Domino’s Pizza работали в России с 1998 года и открыли 142 пиццерии.