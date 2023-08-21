В России закроют Domino’s Pizza
Нидерландская компания DP Eurasia, держатель франшизы пиццерий Domino’s Pizza в России и других стран, начала процедуру банкротства российской дочерней фирмы DP Russia. Об этом сообщает
«В условиях все более сложной обстановки холдинговая компания российской Domino’s Pizza вынуждена пойти на этот шаг, который приведет к прекращению планов по продаже российского бизнеса и к прекращению присутствия группы в РФ», — объявили в DP Eurasia.
У DP Russia был внешний долг 520 млн рублей, который погасила турецкая дочерняя компанией.
Domino’s Pizza работали в России с 1998 года и открыли 142 пиццерии.