В Подмосковье на площади 2000 квадратных метров горит склад с лакокрасочными изделиями

В Подмосковье загорелся склад с лакокрасочными изделиями. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональное МЧС.

Инцидент произошел в Богородском, в помещении на улице Ильича.

Изначально поступала информация о том, что огонь бушует на площади 1500 квадратных метров, однако позже площадь пожара выросла до двух тысяч.

В ликвидации возгорания задействовали более 80 человек, 25 единиц техники.

В МЧС уточнили, что тушение усложняет высокая пожарная нагрузка склада, сложная планировка здания и факт, что внутри склада хранятся лакокрасочные изделия.