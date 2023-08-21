В Подмосковье из-за падения беспилотника на дом пострадали два человека
В Подмосковье из-за падения беспилотника на дом пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Воробьев.
Он сообщил, что БПЛА упал на садовый дом в СНТ Дорожник в подмосковной Истре. Пострадали два человека. Мужчина госпитализирован, женщина от госпитализации отказалась.
Отмечается, что в трех домах выбило окна.
Все экстренные службы работают на месте.
Напомним, в понедельник, 21 августа, в Московской области сбили беспилотник.
Фото: «RT на русском».