В Мосолово Шиловского района отпраздновали День села

В субботу, 19 августа, в селе Мосолово Шиловского района отпраздновали День села. В этом году он прошел под девизом «Нам есть чем гордиться и есть что воспевать». На площади у парка Победы гостей праздника встречали сладкими угощениями, для маленьких жителей села работали игровые интерактивные зоны. Местные мастерицы — Раиса Сафронова и Елена Кравцова — представили выставку своих работ: вышитые бисером картины, связанные крючком игрушки, сувениры.

Всех присутствующих приветствовал председатель Рязанской областной Думы, уроженец Мосолова Аркадий Фомин. Он подчеркнул, что в этом году праздник села отмечают в один день с большим православным торжеством — Преображением Господнем, что, несомненно, является добрым знаком.

«Село развивается, и в этом большая заслуга самих жителей. Благодаря их инициативности, активной жизненной позиции удалось реализовать много полезных проектов. Планов на будущее здесь тоже строят много, обязательно поможем воплотить их в жизнь», — отметил глава регионального парламента.

Аркадий Фомин пожелал жителям села и гостям праздника всего самого наилучшего и вручил благодарность и ценный подарок настоятелю Успенского храма иерею Василию Крючкову. Грамотами и памятными подарками также были отмечены семьи, в которых в этом году родились дети, и мосоловцы, активно принимающие участие в жизни села.

Завершился праздник выступлением творческих коллективов сельских Домов культуры Шиловского района.