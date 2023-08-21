В Москве загорелась квартира в многоэтажке
В Москве загорелась квартира в многоэтажке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации Telegram-канала Mash, пожар начался на 21 этаже высотки на Дмитровском шоссе в Москве. В квартире в момент возгорания находились пятилетний мальчик и 15-летняя девочка.По данным канала, их мама уже успела уехать на работу, а отец пошел гулять с собакой. Когда начался пожар, старшая сестра проснулась, взяла брата и выбежала из дома.
Еще три человека спаслись с 22 этажа здания. Никто не пострадал.