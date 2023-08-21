В Москве-реке обнаружили третье тело

В Москве-реке обнаружили еще одно тело. Об этом 21 августа сообщается в Telegram-канале «112».

По предварительной информации, это 15-летняя дочь сотрудника группы компаний «Ланит» Дмитрия Маркушина. Его тело до сих пор не обнаружили.

Напомним, что ранее из Москвы-реки достали тела еще двух подростков. Погибшие исследовали московские коллекторы. Из-за сильного ливня уровень воды резко поднялся, и люди утонули.

Отмечается, что под землю могли спустить до 20 человек.