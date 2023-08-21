В Москве-реке обнаружили два трупа несовершеннолетних

В Москве-реке обнаружили два трупа несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, накануне вечером из реки достали тело молодой девушки, ближе к утру нашли тело молодого человека. Установлено, что погибшие 17-летний юноша и 15-летняя девушка — родственники сотрудника группы «Ланит». Вместе с ним они исследовали московские коллекторы, когда начался сильный дождь и вода сильно поднялась.

Отмечается, что погибших вынесло из коллектора в районе парка Зарядье.

Полицейские выясняют сколько всего в группе было человек. Продолжаются поиски утонувших.