В Москве десятилетняя девочка укололась спрятанным в машине каршеринга шприцом

В Москве десятилетняя девочка укололась спрятанным в машине каршеринга шприцом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

Инцидент произошел 18 августа.

Отмечается, что семья ехала в торговый центр. Ребенок сидел на заднем сидении. Школьница собиралась выйти из машины, когда ей в ногу воткнулось что-то острое.

«Внезапно она почувствовала укол в икре и увидела, что у нее идет кровь», — отметил источник издания.

Отец проверил место, где находился ребенок, и нашел шприц в складке между полом и сиденьем. Инструмент был открыт и наполнен на два кубика неким светло-бежевым веществом. Девочку доставили в травмпункт. Отец сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве заявили, что по факту произошедшего начали проверку. Шприц изъяли и направили на экспертизу.