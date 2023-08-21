В Московской области сбили беспилотник
В Московской области сбили беспилотник. Об этом сообщило
Инцидент произошел в понедельник, 21 августа, около 6:50, в Рузском районе.
Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы. В ведомстве уточнили, что, потеряв управление, дрон потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское. Пострадавших нет.
В аэропорту Внуково рассказали агентству о введении ограничений на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправили в другие воздушные гавани.