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В Мордовии в ДТП погиб 40-летний мотоциклист из Ряжска

В Мордовии в ДТП погиб 40-летний мотоциклист из Ряжска. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по республике Мордовия.

Авария произошла в субботу, 19 августа, около 16 часов вечера в Теньгушевском районе на 37-м километре автомобильной дороги «Темников — Барашево — Теньгушево — Нижегородская область».

По предварительным данным, 40-летний житель города Ряжск Аркадий Завгородний ехал со своей 35-летней женой на мотоцикле Kawasaki и потерял управление. После этого он опрокинулся в кювет.

Пострадавших госпитализировали, однако водитель скончался в больнице. Женщине назначили амбулаторное лечение.

Проводится проверка.