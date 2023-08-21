В Мордовии в ДТП погиб 40-летний мотоциклист из Ряжска
В Мордовии в ДТП погиб 40-летний мотоциклист из Ряжска. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по республике Мордовия.
Авария произошла в субботу, 19 августа, около 16 часов вечера в Теньгушевском районе на 37-м километре автомобильной дороги «Темников — Барашево — Теньгушево — Нижегородская область».
По предварительным данным, 40-летний житель города Ряжск Аркадий Завгородний ехал со своей 35-летней женой на мотоцикле Kawasaki и потерял управление. После этого он опрокинулся в кювет.
Пострадавших госпитализировали, однако водитель скончался в больнице. Женщине назначили амбулаторное лечение.
Проводится проверка.