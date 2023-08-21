В Касимовском районе открыли исправительный центр

В Касимовском районе на базе племенного завода «Дмитриево» в конце июля открыли исправительный центр ИК № 2. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН.

Сейчас в центре отбывают наказание 50 осужденных, которым суд назначил принудительные работы. Их трудоустроили на объекты фермерского хозяйства. После освобождения они смогут остаться работать на предприятии, если себя зарекомендуют с положительной стороны.

Отметим, что режим исправительного центра отличается от исправительной колонии. В центре разрешено пользоваться сотовой связью и интернетом, встречаться с родными, выходить за пределы учреждения в свободное от работы и отведенное для этого время.

Напомним, что решение об открытии исправительного центра в Касимовском районе приняли летом 2022 года.