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В Госдуме предложили выплачивать ежемесячное пособие матерям, которые рано вышли из декрета

В Госдуме предложили выплачивать ежемесячное пособие матерям, которые рано вышли из декрета. Об этом свидетельствует документ, опубликованный в базе данных Госдумы.

Отмечается, что по действующим законам, это пособие получают только женщины, которые трудятся на дому или оформлены на неполный рабочий день.

Данная инициатива предлагает расширить право на материальную помощь для матерей, которые приступили к полноценной работе до того, как их детям исполнилось полтора года, даже если доход трудоспособных членов семьи благодаря пособию стал больше прожиточного минимума.