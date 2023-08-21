В Госдуме предложили на три года отменить плату за парковки для новых отечественных автомобилей

В Госдуме предложили на три года отменить плату за парковки для новых отечественных автомобилей. Об этом пишет «RT на русском» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

Депутат считает, что такая мера может стать стимулом для покупки машин российского производства.

По словам Даванкова, похожие меры используются в Германии и во Франции, где владельцы электромобилей бесплатно паркуются и ездят по полосам для общественного транспорта.