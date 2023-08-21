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Стали известны первые команды-участницы Музыкального кубка Губернатора по КВН «Поющий Косопуз 2023»

Стали известны первые команды-участницы Музыкального кубка Губернатора по КВН «Поющий Косопуз 2023». Об этом сообщило издание 7info.

Между собой соревноваться будут комады «Диванодамы» (Дмитров), «Дон Террикон» Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в городе Шахты (Ростовская область), «Амбассадоры Атяшево» (Саранск), Сборная Богородского городского округа, команда «Сахар» МСУ ММЦ «Маяк» (городской округ Егорьевск).

Кубок «Поющий Косопуз 2023» состоится в пятницу, 25 августа, в 18:00, на площадке Зеленого театра ЦПКиО. Участвовать будут лучшие команды из Региональных и Центральных лиг Международного союза КВН, представляющих регионы от Калининграда до Владивостока, а также команды Официальной Рязанской лиги. Ведущим мероприятия станет актер и участник Высшей лиги Международного союза КВН Руслан Шишкин (команда КВН «Вятка»). Хедлайнером же будет команда «Доктор Хаусс».

Пользователи могут выиграть пригласительные на Музыкальный кубок Губернатора по КВН «Поющий Косопуз 2023» в официальной группе СМИ. Подробности — здесь.

Билеты на фестиваль имеются в продаже. Студенты рязанских вузов могут попасть на мероприятие бесплатно. Подробности — в профкомах и студклубах.

Возрастное ограничение: 12+