Рязанские чиновники встретились с работающими на территории ЦПКиО предпринимателями
Рязанские чиновники встретились с предпринимателями, которые ведут деятельность на территории ЦПКиО. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В данный момент ни у кого из бизнесменов не заключены договоры на размещение аттракционов и нестационарных торговых объектов в ЦПКиО. На встрече договорились о том, что в этом сезоне предприниматели не будут устанавливать новые объекты.
Предприниматели сделали ряд предложений:
- закрепить ответственного от мэрии, через которого оперативно можно будет решить какие-либо вопросы;
- предложили разработать концепцию размещения аттракционов и нестационарных торговых объектов;
- рассмотреть возможность заключения договоров с предпринимателями сроком на пять лет;
- обеспечить охрану имущества от хулиганов.
Отмечается, что в конце октября пройдет еще одна встреча между бизнесменами и представителями мэрии. Они обсудят механизмы взаимодействия в 2024 году, а также решат вопросы оформления необходимых разрешительных документов.