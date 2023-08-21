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Рязанская прокуратура проверит готовность мэрии восстановить разрушенный дом на Пушкина

Прокуратура Железнодорожного района проверит готовность мэрии восстановить разрушенный дом № 47 корпус 2 на улице Пушкина. Об этом РЗН. инфо сообщили жители пострадавшего от взрыва дома.

В прокуратуре региона рязанцам сообщили, что 11 августа администрацией города было получено положительное заключение экспертизы проектной документации на восстановление дома.

«В настоящее время идет согласование контрактной документации. В связи с этим прокуратура района запланировала выход по месту нахождения дома № 47 корпус 2 по улице Пушкина с целью проверки готовности к началу ремонтных работ», — говорится в ответе ведомства.

Прокуратура района попросила присутствовать при проверке в понедельник, 21 августа, представителей управлений капстроительства и ЖКХ администрации города, а также подрядчика.

Напомним, в двухэтажке произошел взрыв газа, в результате чего здание частично обрушилось. На встрече жителей дома с главой рязанского следкома Владимиром Никешкиным стало известно, что частично обрушенный дом признали аварийным и непригодным для жилья. Однако позже сообщалось, что мэрия не отказалась от планов восстановить здание. Рязанская мэрия попросила жителей разрушенного дома выехать из квартир до 14 августа.