Рязанская область заняла 54 место в рейтинге регионов по высоким зарплатам
РИА Новости опубликовало рейтинг регионов по высоким зарплатам в 2023 году.
Рязанская область заняла 54 место. Доля работников с зарплатой выше средней по стране составила 19,8%. Также в регионе есть люди, зарплата которых выше двух средних — таких сотрудников насчитывается 4,3%.
Всех больше людей с зарплатой выше средней по стране в Ямало-Ненецком автономном округе — 75%. На втором месте располагается Ненецкий автономный округ — 61,4%. В Ханты-Мансийском автономном округе — 60,8%.
Замыкает рейтинг Кабардино-Балкария (10,1%), Чечня (10,1%) и Ингушетия (8,8).