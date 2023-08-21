Рязанке дали три года колонии за удары ножом в спину мужа

Рязанку обвинили в причинении вреда здоровью своему мужу. Об этом пишет пресс-служба Октябрьского районного суда.

10 мая 2022 года супруги выпивали алкоголь у себя дома. В один момент между ними произошел конфликт, в ходе которого муж ударил два раза по голове своей жены.

После этого женщина решила отомстить супругу. Она взяла кухонный нож и нанесли им три удара в спину мужчины.

В результате в отношении женщины возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Суд назначил ей три года лишения свободы.