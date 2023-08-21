Рязанцев пригласили принять участие в акции «Для меня Россия…»
Рязанцев пригласили принять участие в акции «Для меня Россия…».
Мероприятие приурочено к празднованию Дня Государственного флага России. Акция пройдет с 22 августа по 3 сентября.
У центрального входа в цирк разместят баннер с фотозоной, в котором прописаны условия участия в конкурсе:
- Съемка видеоролика, в котором необходимо рассказать, что для людей значит Россия, для социальной сети «ВКонтакте»;
- Наличие хэштега #ДляМеняРоссия_Рязань;
- Размещение видеоролика в социальной сети «ВКонтакте».
Итоги подведут 3 сентября. При помощи генератора случайных чисел определят трех победителей. Они получат три пригласительных билета на следующую цирковую программу.