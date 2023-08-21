Рязанцев предупредили о новой схеме мошенников в чатах для учителей

Рязанцев предупредили о новой схеме мошенников в чатах для учителей. Об этом сообщила пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, в последнее время мошенники, которые пытаются обмануть людей с помощью мобильной связи и интернета, начали использовать чаты учителей школ.

По словам пострадавших педагогов, мошенники начинают с сообщения от имени директора школы, который предупреждает о звонке якобы сотрудника правоохранительных органов или органов безопасности по теме, связанной с финансовой безопасностью. После этого учителям звонит неизвестный, представляется работником банка или сотрудником правоохранительных органов, и пытается выяснить персональные данные банковских карт или заставить людей перевести свои сбережения на «резервный» счет.

Отмечается, что расчет мошенников был в том, что подготовленный сообщением директора учитель с большим вниманием и доверием воспримет обращение неизвестного по телефону.

Представители УМВД России по Рязанской области и регионального УФСБ напомнили, что сотрудники правоохранительных органов или органов безопасности, работники банков никогда не проводят никакие финансовые операции по телефону.