Родителей младшеклассников предложили отпускать с работы 1 сентября на школьные линейки
Родителей младшеклассников предложили отпускать с работы 1 сентября на школьные линейки. Об этом пишет «Газета.ру».
Автором инициативы стал депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Он направил письмо главе Минтруда Антону Котякову.
Депутат пояснил, что церемонии проходят в первой половине дня. Крупник заявил, что это настоящий семейный праздник, особенно для первоклашек и их родителей.
Помимо первого сентября депутат предложил считать последний звонок уважительной причиной для отсутствия на работе.