Райффайзенбанк ужесточит комиссию на входящие переводы в долларах с 1 сентября

Райффайзенбанк ужесточит комиссию на входящие переводы в долларах с 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С 1 сентября компания вводит комиссию 50 процентов на входящие переводы в долларах из других банков.

Минимальный размер комиссии составит одну тысячу долларов, но не более суммы поступления. Максимальный размер составит 10 тысяч долларов.

В банке объяснили такое решение ограничением количества входящих переводов в долларах из-за изменений рыночных условий.