Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
22°
Втр, 22
21°
Срд, 23
15°
ЦБ USD 94.14 0.74 22/08
ЦБ EUR 102.57 1.09 22/08
Нал. USD 91.5 / 94.6 21/08 15:40
Нал. EUR 99.01 / 93.8 21/08 11:32
Новости
Итоги года New
Публикации
«Китайцы» LIVAN, JETOUR, EXEED: от бюджетного кроссовера до внедорожни...
РЗН. инфо продолжает цикл обзоров китайских автомобилей...
7 часов назад
511
Как в Рязани 25 лет назад встретили, а потом пережили обвал рубля
25 лет назад, в 1992 году, в России началось обвальное...
17 августа 14:06
4 932
OMODA, KAIYI, CHANGAN: эффектные новинки от китайских автопроизводител...
Обзор трех марок популярных китайских брендов.
10 августа 10:27
8 162
Неутешительный диагноз. Почему в Рязани хронически не хватает поликлин...
Во многих микрорайонах города спрос на медицинскую помо...
3 августа 15:35
12 190
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Полицейские остановили 18-летнего рязанца за рулем авто без прав

В Рязани 21 августа полицейские остановили машину, за рулем которой ехал водитель без прав. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Ночью в 00:30 правоохранители остановили машину ВАЗ-2106, на которой не было госномера. За рулем авто находился 18-летний рязанец без прав.

В отношении молодого человека составили административные протоколы по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ (штраф по которой пять тысяч рублей) и части 1 статьи 12.7 КоАП (штраф — 15 тысяч рублей).

Сейчас выясняется, кто является собственником автомобиля и при каких обстоятельствах молодой человек без прав оказался за рулем этого авто.