Полицейские остановили 18-летнего рязанца за рулем авто без прав

В Рязани 21 августа полицейские остановили машину, за рулем которой ехал водитель без прав. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Ночью в 00:30 правоохранители остановили машину ВАЗ-2106, на которой не было госномера. За рулем авто находился 18-летний рязанец без прав.

В отношении молодого человека составили административные протоколы по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ (штраф по которой пять тысяч рублей) и части 1 статьи 12.7 КоАП (штраф — 15 тысяч рублей).

Сейчас выясняется, кто является собственником автомобиля и при каких обстоятельствах молодой человек без прав оказался за рулем этого авто.