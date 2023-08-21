«Почта России» перестанет принимать заказные письма и посылки без предъявления паспорта отправителем
«Почта России» перестанет принимать заказные письма и посылки без предъявления паспорта отправителем. Об этом сообщается на сайте компании.
С 1 сентября «Почта России» перестанет принимать заказные письма, бандероли и посылки без предъявления отправителем документа, удостоверяющего личность.
Также для оплаты отправления онлайн и возможности сдачи их без документов необходимо будет подключить сервис «Простая электронная подпись».