В Москве пятилетний ребенок получил травмы после падения железной двери
На пятилетнего мальчика упала железная дверь. Об этом сообщил
Инцидент произошел в четверг, 17 августа, вечером во дворе жилого дома на улице Довженко. Там устанавливали подъездную дверь. Она оказалась ненадежно закрепленной и упала на ребенка. К пострадавшему мальчику бросились взрослые. Они подняли дверь и освободили ребенка.
Скорая доставила пострадавшего в больницу. Там врачи диагностировали сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой голени и закрытую травму живота. Возбуждено уголовное дело.