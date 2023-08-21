«Известия»: BMW и Audi отключили Россию от собственного ПО

Немецкий производитель Audi ограничил доступ российских дилеров к своему программному обеспечению. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на сотрудника одного из дилерских центров.

Менеджер рассказал изданию, что доступ к ПО для владельцев Audi ограничили уже два месяца назад. «Кроме проблем с программированием дубликатов ключей, невозможно установить и детали, где требуется программирование, — блоки управления, коробка передач, парктроники и так далее», — отметил он. Специалист также заявил, что альтернативного ПО пока нет.

В AGR Automotive group отказались комментировать ситуацию с отключением от ПО дилеров Skoda, Audi, Volkswagen.

Также в российском дилерском центре BMW «Борисхоф» подтвердили, что компания отключила Россию от своего программного обеспечения. В «Автодоме» газете сообщили, что доступ к онлайн-сервисам для BMW осуществляют через «дополнительные резервные каналы».