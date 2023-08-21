Голикова заявила о снижении безработицы в 71 регионе России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уровень безработицы в стране снизился в 71 субъекте и вырос в девяти регионах с начала 2023 года.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уровень безработицы в стране снизился в 71 субъекте и вырос в девяти регионах с начала 2023 года. Об этом сообщили на сайте правительства России.

«Если рассмотреть ситуацию в разрезе регионов, то, согласно методологии МОТ, уровень общей безработицы с начала года снизился в 71 субъекте», — сказала Голикова.

Отмечается, что количество безработных в России сократилось на 71 тыс. человек за год, свидетельствуют данные центров занятости.

Ранее стало известно, что в России уровень безработицы снизился до 3,1%.