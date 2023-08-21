Энергетический отряд РГАТУ завершил трудовой сезон

В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» завершился очередной трудовой сезон студенческих энергетических отрядов. В нем участвовали бойцы студенческого специализированного отряда «Электрон» инженерного факультета РГАТУ имени Костычева.
В течение сезона бойцы отряда трудились на энергообъектах компании, применяя свои теоретические знания на практике. Все участники студотрядов на время работы были официально трудоустроены, обеспечены спецодеждой, прошли обучение и проверку знаний по электробезопасности. Студенты смогли получить профессиональные навыки: поучаствовать в осмотрах и ремонте электрооборудования, проверке и снятии показаний приборов учёта, оформлению документации. Также они приняли участие в торжественной церемонии открытия подстанции «Развитие» имени Героя России Курганова и посетили с экскурсией новый энергообъект.