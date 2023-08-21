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Депутаты предложили повысить студенческие стипендии до уровня МРОТ

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, повышающий стипендии студентов до уровня не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает ТАСС.

Поправки предлагается внести в закон «Об образовании в РФ» и «О минимальном размере оплаты труда».

Отметим, что на сегодняшний день МРОТ составляет 16 242 рубля, а стипендия — 1 825 рублей.

«Столь ничтожно низкие размеры государственных стипендий не могут поддерживать освоение студентами образовательных программ. На такую стипендию невозможно прожить, поэтому, согласно данным Высшей школы экономики, более половины студентов так или иначе совмещают учебу и работу», — говорится в пояснительных материалах.

Депутаты считают, что стипендия на уровне МРОТ позволит повысить качество образования и конкурентоспособность страны.

Известно, что Кабмин инициативу не поддержал, указав, что авторы проекта не определили источники его финансирования.