Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после падения футбольных ворот на ребенка в Рязани
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после падения футбольных ворот на ребенка в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России.
Напомним, инцидент произошел 16 августа, в районе дома № 19 в поселке Мехзавод. Футбольные ворота упали на голову несовершеннолетнему мальчику. Его госпитализировали.
Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину возбудить уголовное дело и представить доклад о его предварительных и окончательных результатах, а также обстоятельствах, способствовавших произошедшему, и мерах к их устранению.