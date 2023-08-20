В шоу «Пацанки» подтвердили гибель Юлии Михайловой в Рязани
В Telegram-канале шоу «Пацанки» подтвердили факт гибели участницы седьмого сезона Юлии Михайловой в Рязани. Приводится скриншот переписки с тетей девушки.
В Telegram-канале шоу «Пацанки» подтвердили факт гибели участницы седьмого сезона Юлии Михайловой в Рязани. Приводится скриншот переписки с тетей девушки.
«Еще раз приносим свои огромные соболезнования», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что 25-летняя девушка выпала из окна дома на улице Чкалова и разбилась насмерть.