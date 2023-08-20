В Рязанской области 21 августа местами пройдут грозы
В Рязанской области в понедельник, 21 августа, местами ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах пройдет гроза. Будет облачно.
В Рязанской области в понедельник, 21 августа, местами ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах пройдет гроза. Будет облачно. Прогноз погоды опубликован на
Ветер северный, северо-восточный, 4-9 метров в секунду. При грозе порывы достигнут 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит +13, +18 градусов, днем +20, +25 градусов. На территории региона местами сохраняется высокая пожарная опасность.