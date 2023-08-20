В Рязани при пожаре пострадала 32-летняя женщина
В Рязани в воскресенье, 20 августа, произошел пожар. Сообщение о ЧП поступило в 16:22, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В Рязани в воскресенье, 20 августа, произошел пожар. Сообщение о ЧП на улице 3-й Новопавловский проезд поступило в 16:22, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Загорелась жилая пятиэтажка, огонь охватил постельные принадлежности в комнате.
Площадь возгорания составила 2 кв. м. Эвакуировали 15 человек, спасли 10. На место выезжали три пожарных автомобиля, 11 человек.
Пострадала женщина 1991 года рождения, от госпитализации она отказалась.