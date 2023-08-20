В Подольске загорелся склад Ozon
В воскресенье, 20 августа, загорелся склад Ozon в подмосковном Подольске. Площадь пожара составила 375 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.
В воскресенье, 20 августа, загорелся склад Ozon в подмосковном Подольске. Площадь пожара составила 375 квадратных метров, сообщили
Сообщение о ЧП поступило 8:39. Пожар произошел в шестиэтажном здании. На момент прибытия первых подразделений наблюдался дым из-под кровли, сотрудников эвакуировали. Горит продукция в коробках на стеллажах.
К тушению привлечены 91 человек, 34 единиц техники, от МЧС 43 человека и 16 единиц техники.