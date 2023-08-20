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В Москве из-за пролета украинского беспилотника на время закрыли аэропорты
В ночь на воскресенье, 20 августа, ПВО обнаружили украинский беспилотник в небе над Московской областью. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В ночь на воскресенье, 20 августа, ПВО обнаружили украинский беспилотник в небе над Москвоской областью. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу», — написал Собянин.

По данным Минобороны, дежурные силы ПВО в ночь на воскресенье обнаружили украинский беспилотник над территорией Ступинского района Подмосковья и подавили средствами РЭБ, сообщает РИА Новости. Пострадавших нет.

В ведомстве назвали это попыткой киевского режима совершить террористическую атаку по объектам в Москве и Московской области.

Из-за инцидента утром 20 августа в целях безопасности временно ограничили полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово, сообщили в Росавиации. Шесть рейсов перенаправили на запасные аэропорты. В настоящее время аэропорты Москвы работают штатно.